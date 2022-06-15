Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Şıhlı Mahallesi'ndeki tarihi Hamidiye Medresesi'nde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şıhlı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Çiçek ve Büyükkılıç, mahallelinin talep ve sıkıntılarını dinledi.

Ziyaretinde Develi Belediyesine ait un değirmenini inceleyen Büyükkılıç, kadın işletmecinin değirmenin zemininin iyileştirilmesi talebini yerine getireceklerini belirtti.

Çiçek ve Büyükkılıç, Hamidiye Medresesi'ndeki çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Kocasinan'da yol çalışmaları

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Elagöz, Hasanarpa, Yazır ve Akın mahallelerine ulaşım sağlayan yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bu mahallelere ulaşım sağlayan yolu, etaplar şeklinde altyapısıyla yeniliyor.

Çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'da ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırarak, yüksek standartlarda yol ve kaldırımları hizmete sunmak için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi Mahmut Şahin Caddesi'ni Erkilet Bulvarı'ndan başlayıp Elagöz'e kadar tamamlamıştık. Bundan sonra da bu güzergahı etaplar halinde sürdüreceğiz. Diğer kırsal mahallerimizde aynı şekilde programımız dahilinde yol yapım çalışmalarına devam edeceğiz. Amacımız Kocasinan sakinlerimize yakışır bir ilçe hazırlamak ve vatandaşlarımızın daha huzurlu şekilde yaşamalarını sağlayacak her türlü konforu onların hizmetine sunmak."

Melikgazi'de yol çalışmaları

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin dört bir yanında iş makinelerinin çalıştığını ve yolların asfaltlandığını bildirdi.

Palancıoğlu, alt yapı çalışmaları tamamlanan Eğribucak Mahallesi Açelya Sokak'ta asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti.

Program dahilinde ve ihtiyaç durumu da göz önüne alınarak bölge halkının hayatını kolaylaştırmak amaçlı gerekli bölgelerde asfaltlama yaptıklarını aktaran Palancıoğlu, "Yap boz gibi bir yol çalışması olmasını istemiyoruz. Önce tüm altyapı kurumlarının işlerini bitirmesini bekleyip onlar işlerini tamamladıktan sonra asfalt çalışmamızı tamamlıyoruz. Vatandaşlarımızdan, muhtarlarımızdan gelen asfalt talepleri anında ilgili birimlerimize ulaşıyor, programa alıyoruz. Asfalt çalışmalarını başarıyla sürdüren ekiplerimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.