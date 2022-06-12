Kayseri'den kısa kısa - Haberler

Bünyan ilçesinde ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu ve kanalizasyon hatları yenileniyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), insan ve çevre sağlığını korumak için başlattığı projelerini planlı şekilde sürdürüyor.

Bünyan ilçesinde muhtelif mahallelerde şebeke hattı iyileştirme çalışmalarına başlayan KASKİ, Sümer Mahallesi'nde Şen 1, Şen 2 ve Şen 3 Sokak'ta ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu ve kanalizasyon şebeke hatlarını yeniliyor.

İlk etapta 700 metre içme suyu, 300 metre kanalizasyon şebeke hattı yenileme çalışması yapılacak.

Çolakbayrakdar gençlerle bir araya geldi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi Gençlik Kulübü üyeleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi'nin bahçesinde gençlerle buluştu.

Gençlerin gitar ve sazla çaldığı müzikleri dinleyen Çolakbayrakdar, Gesi Bağları türküsüne de eşlik etti.

Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı gençlerimizin, yaşam kalitesini yükseltmek ve sosyal hayatta daha aktif olmalarını sağlamak için farklı ve yeni projeler hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda bu yıl, Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde Kocasinan Gençlik Kulübü'nü kurduk. Kulübümüze, evlatlarımızın yoğun ilgi göstermeleri, bizlere ayrı bir mutluluk verdi. Gençlerimizle büyük ve güçlü bir Türkiye'nin daha da müreffeh yarınlarda olabilmesi için çalışıyoruz. Elimizden geldiğince daha güzel Türkiye ve Kayseri bırakabilmenin çabası içindeyiz."