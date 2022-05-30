Kayseri'den kısa kısa - Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ bünyesindeki spor okullarının yaz dönemi kayıtları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Spor AŞ tarafından 15 branşta düzenlenecek yaz dönemi spor okulları kayıtları 16 Mayıs'ta başladı.

16 tesis ve 7 parkta yapılacak spor okullarının başlangıç ve bitiş tarihleri, 1. yaz dönemi için 20 Haziran-20 Temmuz, 2. yaz dönemi için 21 Temmuz-15 Ağustos ve 3. yaz dönemi için 16 Ağustos-10 Eylül olarak planlandı.

Büyükkılıç "Üniversite Gençlik Spor Festivali"ne katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye tarafından düzenlenen Üniversite Gençlik Spor Festivali'ne katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Spor AŞ'nin Talas Paraşüt İndirme Alanı'nda düzenlediği Üniversite Gençlik Spor Festivali Turnuvası'nın ödül gecesine iştirak etti.

Gençlere seslenen Başkan Büyükkılıç, "İnanç, kültür, gastronomi, kayak ve doğa turizmi ile adeta açık hava müzesi olan şehrimizi hep beraber el ele, gönül gönüle daha güzel günlere taşımak için çırpınıyoruz." ifadesini kullandı.

Melikgazi ilçesinde anaokulu yapılacak

Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne hayırsever Keriman-Erkan Fırıncıoğlu işbirliği ile anaokulu yaptıracak.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Keriman Erkan Anaokulu'nun 2 katlı olup 6 derslik, öğretmen, müdür ve rehberlik odası ile arşiv, çok amaçlı salon ve yemekhaneden oluşacağını belirtti.

Talas Belediyesinden fidan dikimi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Vali Gökmen Çiçek'in katıldığı organizasyonda, ilde eğitim gören yabancı öğrencilerle fidan dikti.

İlçe belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un fethinin 569. yıldönümünde, Kayseri Uluslararası Öğrenciler Derneği üyesi yabancı öğrencilerle Ali Dağı'na yüzlerce fidan dikildi.

Programda konuşan Yalçın, İstanbul'un fethinin yıldönümünü hatırlatarak anlamlı bir zamanda, güzel bir etkinliğe imza attıklarını kaydetti.