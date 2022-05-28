Kayseri'den kısa kısa - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'den kısa kısa

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'den kısa kısa

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kurumlarında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tahsis edildiğini bildirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kurumlarında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tahsis edildiğini bildirdi.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, kamu hizmetlerinde zamanlama ve sürekliliğin önem taşıdığını belirtti.

Melikgazi ilçesinin her geçen gün planlı şekilde büyüdüğünü vurgulayan Palancıoğlu, "Bu amaçla konusunda uzmanların çalışacağı yeni birimler tahsis edilmektedir. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tahsis edilerek çevre, temizlik ve geri dönüşümde daha etkin ve verimli kullanım, hizmetlerde kaliteyi artırıcı, mal ve hizmetlerin tasarruflu ve rasyonel kullanımı ve daha ekonomik hizmet sunulması amaçlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Bilim Merkezi, TEKNOFEST Azerbaycan'a katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi, Azerbaycan'da başlayan TEKNOFEST'te katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi, TEKNOFEST için Azerbaycan Bakü'deki festivale katıldı.

Festivalde Güneş Gözlemi ve Roboarena etkinliklerini gerçekleştiren bilim merkezinin beğeni topladığı kaydedildi.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Mustafa Palancıoğlu İklim Değişikliği Azerbaycan Kamu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title