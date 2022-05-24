Kayseri'den kısa kısa - Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin bünyesindeki Mevlana Kütüphanesi, 50 günde 50 bin kişiye hizmet verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, hizmete girdiği 29 Mart 2022'de bu yana Mevlana Kütüphanesi'ne 6 bin kişi üye oldu, yaklaşık 50 bin kişi faydalandı.

Kütüphane, 10 bin basılı kitap, 26 bin e-kitap, 3 bin sesli kitap, 100 süreli yayın, 300 kişi kapasiteli bilgisayar bölümü, sesli çalışma alanı ve ücretsiz internet hizmetleri ile Kayserililere hizmet veriyor.

Ansiklopediler hariç tüm kitapların ödünç verilebilir durumda olduğu kütüphanede, hangi kitabın nerde olduğu ve kitabın başka kullanıcı tarafından ödünç alındıysa ne zaman geleceğinin takip edilebildiği bir otomasyon sistemi de yer alıyor.

Kocasinan'ın masa tenisi B takımı, Süper Lig'de

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Bayan B Takımı, 2021-2022 Spor Toto sezonu 1. ligi 3. etap karşılaşmalarında üçüncü oldu.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından 20-22 Mayıs tarihleri arasında farklı şehirlerde düzenlenen Masa Tenisi 2. Ligi 3. Etap karşılaşmaları Bursa'da, 1. lig 3. etap karşılaşmaları ise Yalova'da oynandı.

Burçin Mermer, Ayşe İzel Bilgiç, Altınay Hatun Bulut ve Elif Duman'dan oluşan Masa Tenisi B Takımı oynadığı 14 maçın 10'unu kazanarak Süper Lig'e yükseldi.

Kenan Eren Kahraman, Mehmet Ali Karaboğa ve Yusuf Gaygısız'dan oluşan Kocasinan Spor Kulübü Erkek takımı ise 11 galibiyetle ikinci ligi şampiyon olarak tamamlayıp birinci ligi garantiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye ve uluslararası müsabakalarda ilçenin adının hızla yükseldiğini belirtti.

Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Çolakbayrakdar, hem yurt içinde hem de yurt dışında sporcuların gururla Kayseri'yi ve Türkiye'yi temsil ettiklerini, daha nice şampiyonluklara imza atacaklarına inandıklarını kaydetti.

Çolakbayrakdar, birçok takımın transfer yaparken kendilerinin alt yapıdan yetişen sporcularla mücadele ettiklerini ifade etti.

Palancıoğlu'ndan şampiyon yüzücüye tebrik

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yüzme dalında Fransa'nın Normandy kentinde gerçekleşen Okullar Arası Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi, dünya dördüncüsü ve dünya şampiyonu olan Mehlika Kuzeh Yalçın'ı tebrik etti.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri Doğa Koleji öğrencisi Yalçın'ın 14-22 Mayıs arasındaki şampiyonada 100 metre kelebek stil yarışında dünya dördüncüsü, 4x100 mix bayrak yarışında dünya ikincisi ve 200 metre kelebek stil yarışında dünya şampiyonu olduğunu anımsattı.

Sporcuyu ve ailesini tebrik eden Palancıoğlu, belediye olarak sporculara destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Kocasinanlı gençler Çanakkale yolunda

Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Evlatlar Ecdat Yolunda" projesi kapsamında okullarında başarılı olan öğrenciler Çanakkale'ye uğurlandı.

Çanakkale'de tarihe yolculuk edecek olmalarından dolayı büyük heyecan yaşadıklarını ifade eden öğrenciler, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Milli ve manevi değerlerle geleceğin Türkiye'sini inşa ettiklerini belirten Çolakbayrakdar ise Çanakkale'ye üçüncü kafileyi uğurladıklarını, o topraklara giden öğrencilerin hayata bakış açılarının değişeceğine inandıklarını belirtti.