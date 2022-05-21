Kayseri'den kısa kısa - Haberler

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Kayseri'den kısa kısa

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, ulaşım kartı olmasa dahi temassız özellikli kredi ve banka kartları ile kent içi toplu ulaşım kullanan kişilerin ücretsiz bir biniş hakkı kazanacağını bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, ulaşım kartı olmasa dahi temassız özellikli kredi ve banka kartları ile kent içi toplu ulaşım kullanan kişilerin ücretsiz bir biniş hakkı kazanacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaşım AŞ ulaşım kartı olmasa dahi temassız özellikli kredi ve banka kartları ile kent içi toplu ulaşımından faydalanabilmeye imkan sağlayan uygulama başlattı.

Bu kapsamda, 20 Mayıs ve 17 Haziran tarihleri arasında MasterCard logolu temassız özellikli kredi ve banka kartları ile kent içi toplu ulaşım kullananlar, her gün ücretsiz bir biniş hakkı kazanacak.

Kayseri Ulaşım AŞ 340 bayi, 17 özel gişe ve 80 otomatik bilet dolum makinesi ile hizmet verirken, toplam 437 fiziki noktada Kayserililer bilet teminin edebiliyor.

Kupa finali Cumhuriyet Meydanında yayınlanacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'un Sivasspor ile oynayacağı maçı Cumhuriyet Meydanı'nda dev ekrandan canlı yayınlayacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'na kurulacak dev ekran ile final heyecanını İstanbul'a gitmeyen tüm Kayserililere yaşatacaklarını ifade etti.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

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