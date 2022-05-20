Kayseri'den kısa kısa - Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Akıllı Şehirler Gerçekten Akıllı Turizm Destinasyonları mı?" başlıklı araştırmada 8 büyükşehrin ortalamasının üzerinde puan aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi'nin araştırmasına konu olan İstanbul, Antalya, Bursa, Ankara, Konya, Gaziantep ve Kahramanmaraş ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Akıllı Turizm Yönetimi" başlığı altında 8 büyükşehrin 23,21 ortalamasına karşılık 28,57 puan aldı.

KKTC'den gelen hakem, öğretmen ve sporcular Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Liseli Gençler Atletizm Türkiye Şampiyonası'na katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kente gelen hakem, öğretmen ve sporculardan oluşan heyeti kabul etti.

Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şube Amiri Levent Ilgın, Kayseri'de düzenlenen Liseli Gençler Atletizm Türkiye Şampiyonası'na katılmak üzere KKTC'den gelen hakemler, öğretmen ve sporcular ile Başkan Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, sporculara başarı dileyerek, " Kayseri'mizin Kıbrıs'ımızla olan diyaloğu üst düzeydir. Gerek Sayın Cumhurbaşkanımız gerekse Başbakanımız ve bakanlarla hep diyalog halinde çalışmalarımız oldu. Alt yapı kuruluşumuz olan KASKİ'mizin yine Kıbrıs'ımızla ilgili çalışmaları oldu. Biz Kıbrıs'ı, Kıbrıslıları seviyoruz. Zaten kendimizden bir parça, et tırnak, ayrılmaz bir parça olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda, günün anısına hediye takdimi yapıldı.

Necip Fazıl Kısakürek Şiir Okuma Yarışması sonuçlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen Necip Fazıl Kısakürek Şiir Okuma Yarışması sonuçları açıklandı.

Kayseri'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin önünde Necip Fazıl Kısakürek'e ait bir şiirin seslendirildiği yarışmaya 15-25 yaş arası gençler katıldı.

Tüm ilçelerden yüzlerce kişinin katıldığı yarışmada, Haydar Bey Köşkü, Gevher Nesibe Şifahanesi, Kalaycıoğlu Camii, Kayseri Kalesi, Yaman Dede Camisi, Selçuklu Uygarlığı Müzesi arka fon olarak kullanıldı.

Yarışmaya Develi'den katılan Umut Yalçıntekin, Devali hazretlerinin türbesi önünden Erciyes Dağı'nı arkasına alarak seslendirdiği Sakarya Türküsü ile birincilik, Melikgazi ilçesinden Yüsra Akyurt, Milli Mücadele Müzesi'nde seslendirdiği Sakarya Türküsü ile ikincilik, Felahiye ilçesinden Özge Şeref, Sıtmapınar Antik Çeşmesi önünde seslendirdiği Büyük Doğu Marşı ile üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Dereceye giren yarışmacılara ödülleri 24 Mayıs 2022 Salı günü saat 14.00'te Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek törende takdim edilecek.

Dereceye girenlere tablet ile akıllı saat hediye edilecek.