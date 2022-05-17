Kayseri'den kısa kısa - Haberler

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesince vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla geliştirilen KAYPORT Kurumsal Hafıza Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından, 153 Çağrı Merkezi personelinin vatandaşların taleplerini karşılama sürecini hızlandırmak amacıyla planlanan KAYPORT Kurumsal Hafıza Projesi'nin tanıtımı Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Projeyle, bilgi kirliliğinin ortadan kaldırması, soruların hızlıca cevaplanması gereken durumlarda, zaman kaybetmeden güncel bilgiye ulaşılarak anlık çözümler üretilmesi amaçlanıyor.

Kayseri OSB, Tacikistan heyetini ağırladı

Tacikistan'ın heyeti, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.

OSB'den yapılan açıklamaya göre, Tacikistan'ın Sughd Bölgesi Başkanı Rajabboy Ahmadzoda'nın başkanlığındaki heyette, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Ashrafjon Gulov ile belediye başkanları ve iş insanları da yer aldı.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, heyete sanayi bölgesi hakkında bilgiler verdi.

Melikgazi ilçesinde tenis kursu devam ediyor

Melikgazi Belediyesinin ilçede yaşayan çocukların sosyalleşmesi ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla başlattığı tenis kursları devam ediyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, belediyenin tenis kurslarına katılan çocukların, spor yaparak hem sosyalleştiklerini hem de eğlenceli vakit geçirdiklerini kaydetti.