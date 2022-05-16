Kayseri'den kısa kısa - Haberler

TALAS, KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Gençlik Festivali düzenleyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karadeniz müziği sanatçıları Ezgi Eyüboğlu ve Onur Atmaca'nın sahne alacağı festival, 19 Mayıs'ta Yamaç Paraşütü İniş Alanı'nda saat 18.30'da başlayacak.

Programda Kayseri'de yaşayan Karadenizliler ve Karadeniz müziğini sevenler bir araya gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamındaki festivalde müzik ve eğlencenin bir arada olacağını belirterek, herkesi festivale davet etti.

Doktorlar Koramaz Vadisi'nde buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve eşi doktor Necmiye Büyükkılıç, Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği üyeleri ile Koramaz Vadisi'nde bir araya geldi.

Büyükkılıç, TUSYAD Kıkırdak ve Kalça Eklemi Kurulları Ortak Sempozyumu için kente gelen uzman hekimler ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Koramaz Vadisi'nin Ağırnas bölgesinde bulunan Koramaz Kafe Restora'nda buluştu.

Burada konuşan Büyükkılıç, 5 üniversitesi bulunan kentin sağlık turizminin de önemli merkezi olduğunu anlattı.

Büyükkılıç, şehrin hem tarihi hem de doğal güzellikleri hakkında bilgi verdi.

Aile Haftası

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir, 15-21 Mayıs Aile Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ailenin evlilik bağıyla kurulup gelişen, toplumun en temel unsuru olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Toplum ise ailelerin bir araya gelmesinden teşekkül eder. Aile ne kadar mutlu ve huzurlu olursa toplum da bir o kadar güçlü ve sağlam temel üzerine oturur. Tarihi kökleri derin ve güçlü olan milletimiz ise her dönem aile yapısına önem vermiş milli ve manevi değerler ışığında gelişmeyi esas kılacak çalışmalar icra etmiştir. Dün olduğu gibi kökleri sağlam olan bu necip millet bugün ve yarın da aile yapısına sahip çıkarak güçlü olan milletimizi daha güçlü kılacaktır. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz uhdesinde yürütülmekte olan her çalışma bireyi ve aileyi güçlü kılacak, refah düzeyini artıracak öncelikte gerçekleştirilmektedir. Bu vesileyle tüm ailelerimizin Aile Haftası'nı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler dilerim."