Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te düzenlenen Kış Arama Kurtarma Tatbikatı ve Eğitimi'ne katılan 16 itfaiyeciye belge verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yangın, afet ve yaşanan kazalara karşı halkın can ve mal güvenliğini koruyan, her türlü olumsuzluğa karşı teyakkuz halinde olan İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde tatbikatlara da devam ediyor.

Bu kapsamda 16 kişilik ekip, Erciyes Dağı'nda arama kurtarma tatbikatına katıldı. Ankara, Konya, Kırşehir ile Nevşehir'den de katılımın olduğu tatbikata, İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri ve AFAD eğitmenlerinden oluşan 50 kişilik ekip katkı sağladı.

Başkan Büyükkılıç, tatbikata katılan 16 itfaiyeciye katılım belgesi verdi.

Büyükşehir İletişim Küresi'ne vatandaşlar ilgi gösterdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'na kurulan Büyükşehir İletişim Küresi, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Alo 153 İletişim Merkezi"nde görevli personel, İletişim Küresi'nde karşıladığı vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini ilgili birimlere ulaştırıyor.

Türk Kızılay çalışmalarını sürdürüyor

Türk Kızılay Kocasinan Şubesinden yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu ve genç gönüllülerin gayretiyle ihtiyaç sahiplerinin dertlerine çare olunuyor.

Türk Kızılay Kocasinan Şube Başkanı İbrahim Sarıçiçek, 2022 yılında yaklaşık 1200 kişiye nakdi, 6 bin kişiye gıda yardımı, 300 aileye sahur paketi, 1000 çocuğa bayramlık, 250 aileye giyim, 1000 aileye bebek bezi, 500 aileye alışveriş yardım kartı, 1500 aileye kıyma ve kuşbaşı konservesi, 250 kişiye adak ve kurban, 1500 aileye mutfak tüpü yardımı ve 250 yetimle iftar sofralarında buluştuklarını kaydetti.

Melikgazi Belediyesi kapalı pazar yeri yapacak

Melikgazi Belediyesi, Alpaslan Kapalı Pazar yerinin ihalesini yaptı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, kısa zamanda projenin temelinin atılacağını belirtti.

Projenin sadece o bölgede değil, Kayseri'ye yeni konseptiyle hizmet vereceğini kaydeden Palancıoğlu, "Alışverişe gelenler için kafeler, oturma ve sohbet mekanları bulunacak. Bu yeni konseptimiz ile birlikte pazar yerlerimizi yalnızca alışveriş yapılan merkez olmaktan çıkararak sosyal ve kültürel açıdan ihtiyaçların da karşılandığı tesis olarak işlevlendireceğiz." ifadelerini kullandı.