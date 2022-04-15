Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla 263 yetim çocuğa hediye bayramlık kıyafet ve 126 yetim annesine sosyal destek kartı dağıtım törenine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla "Yetim gülerse dünya güler" sloganıyla, Hacılar, Talas, Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde ikamet eden 130 erkek ve 133 kız yetim çocuğa Büyükşehir Belediyesi ve İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından temin edilen hediye bayramlık kıyafet ve 126 yetim annesine sosyal destek kartı dağıtıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen programa Büyükkılıç'ın yanı sıra, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yöneticileri ve yetim aileler ile çocuklar katıldı.

Başkan Büyükkılıç Mimar Sinan sergisini açtı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından Mimar Sinan anısına hazırlanan sergiyi açtı.

Mimarlar Odası Kayseri Şubesi atölyelerinde öğrenci ve üyelerden oluşan ekip, Mimar Sinan'ın eserlerinde kullandığı motifleri işledikleri taş eserler, Mimar Sinan Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi girişinde sergilendi.

Sergiye Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mimarlık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Şeyda Güngör ile Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Serdar Öztürk katıldı.

Başkan Büyükkılıç Pınarbaşı'nda iftara katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı Belediyesinin düzenlediği iftar programına katıldı.

Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki iftara Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak ve Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, muhtarlar, teşkilat mensupları ve Pınarbaşılılar katıldı.