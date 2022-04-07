Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Sağlık Müdürlüğü Melikgazi Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli uzman diyetisyen Mihriban Alemdar, sağlıklı ve dengeli beslenmenin yanında fiziksel aktivitenin de önemli olduğunu belirtti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, görüşlerine yer verilen Alemdar, Dünya Sağlık Günü denildiğinde akla ilk olarak beslenme ve fiziksel aktivitenin geldiğini belirtti.

Sağlığın ruhen, bedenen ve fiziken iyilik hali olduğunu ve bunların temelinde beslenmenin yer aldığını anlatan Alemdar, şunları kaydetti:

"Sağlıklı beslenmeyen insanlarda, obezite, diyabet başta olmak üzere birçok hastalık ortaya çıkabilmekte. Sağlıklı beslenerek bu tür hastalıkların ortaya çıkmasını önlerken, mevcut bir hastalığımız varsa onun da ilerlemesini engelleyebiliriz. Bu yüzden beslenme konusuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca beslenme dengeli ve yeterli olmalıdır. Yeterli ve dengeli beslenmeden kastımız vücudun ihtiyacı olan enerji ve besin öğelerini her besin kaynağından yeterli miktarda almaktır. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin yanında fiziksel aktivitelerde önem arz etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü de haftada 5 gün ve en az yarım saat yürüyüş yapılmasını önermektedir."

KTO Başkanı Gülsoy'dan KATOTAM açıklaması

Kayseri Ticaret Odasından (KTO) yapılan açıklamaya göre, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, OSB TV'de katıldığı programda, ticari anlaşmazlıkların Kayseri Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nde (KATOTAM) çözülebileceğini söyledi.

Gülsoy, ticari anlaşmazlıkların olmasını istemediklerini ancak olması halinde tarafların memnuniyetiyle sonuçlanacak bir çözüm için KATOTAM'a başvurulabileceğini belirtti.

120 kişilik hakem listesi bulunan KATOTAM'un devreye girebilmesi için yetkili kılınması gerektiğini ifade eden Gülsoy, şöyle devam etti:

"Ticari anlaşmalarda şu mahkeme yetkilidir şeklindeki ifadelerin yanına 'Kayseri Ticaret Odası Tahkim Merkezi yetkilidir' ifadesinin yazılmasını istiyoruz. Bu ibare yazılmadığı takdirde dahi, ihtilafa düşen taraflar bize gelirse konuya bakılıyor. Taraflar 120 kişilik hakem listesinden istedikleri kişiyi hakem seçebiliyorlar. Bunu yaparak yargının iş yükünü alıyoruz ve 6 ay içinde ihtilafı çözüyoruz. Böylece her iki tarafı da memnun ediyoruz ve helalleşerek ayrılıyorlar. Ayrıca mahkeme salonlarında iki taraf da itibarsızlaşmıyor."