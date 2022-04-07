Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'i ziyaret etti.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Varol ziyaretlerinde Kayseri'nin savunma sanayi potansiyeli ve Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi'nin sempozyum tecrübesini anlattı.

Varol, 13-16 Ekim tarihlerinde düzenlenecek "Savunma Sanayi Sempozyumu ve Sergisi" ile ilgili bilgi verdi.

Büyükkılıç, Kariyer Günlerinde öğrencilerle buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kariyer Günleri kapsamında Bünyan Şehit Muzaffer Can Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluşarak tecrübelerini paylaştı.

Okul girişinde çiçeklerle karşılanan Büyükkılıç, öğretmen ve öğrencilerle görüştü.

Büyükkılıç, öğrencilere teknolojiyi doğru kullanmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Sorduğu sorulara doğru cevap veren öğrencilere akıllı saat hediye eden Büyükkılıç, öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Büyükkılıç, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni de ziyaret etti.