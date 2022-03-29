Kayseri'den kısa kısa

HACILAR, KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK AŞ Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'nin "Mutlu Evlilik Akademisi" programı dördüncü hafta eğitimi düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Müftülük desteği ile düzenlenen ve 4 haftayı kapsayan programa katılan vatandaşlar, uzmanlardan toplumun temel yapı taşı aile konusunda eğitim aldı.

Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzmanlarınca verilen eğitimin yoğun ilgi nedeniyle yeniden düzenlenmesi planlanıyor.

Hacılar'da çocuk etkinliği buluşması

Hacılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hacılar İlçe Müftülüğü ile Hacılar Belediyesi tarafından düzenlenen "Çocuk Etkinliği Buluşması" yapıldı.

Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Müftüsü Yusuf Akkuş, İlçe Müftüsü Yusuf Ay ve vatandaşlar ile çocuklar katıldı.

Etkinlikte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

İncesu'da 1250 fidan toprakla buluştu

İncesu Belediyesi ile Çevre Koruma Dergisi'nin düzenlediği etkinlikte 1250 karaçam fidanı Aksu bağlarında toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe Belediye Başkanı Mustafa İlmek de katıldı.

Kocasinan'da ağaçlandırma çalışmaları

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, fidanlığa yeni gelen 10-20 yaş arası ağaçları inceledi.

Bu yıl da yeşil alan ve ağaç dikmede yeni bir rekor kırmaya hazırlandıklarını ifade eden Çolakbayrakdar, yeşillendirme çalışmalarıyla Kayseri'yi daha da güzelleştireceklerini belirtti.