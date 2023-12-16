Kayseri'den kısa kısa

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan bazı firmaları ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) bulunan bazı firmaları ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, OSB'deki iki firmayı ziyaret ederek, yönetici ve çalışanlarla bir araya geldi.

Büyükkılıç, huzur, birlik, beraberliğin şehri Kayseri için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

Ziyaretlerde AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve ilçe belediye başkanları da yer aldı.

Büyükkılıç, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda konuşan Büyükkılıç, "150. Yılda 150 Proje" hedefiyle yola çıktıklarını anımsattı.

Proje sayısının 418'e ulaştığını vurgulayan Büyükkılıç, bu yıl 152 projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş ise desteklerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Memduh Büyükkılıç Kayseri OSB Haberler

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