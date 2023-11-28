Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı'ndaki esnafı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, iş yerlerini tek tek gezerek esnafa hayırlı işler diledi.

Esnaf ve vatandaşlar da Büyükkılıç'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

OSB'ye çıkan alternatif yollarda çalışmalar sürüyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşımda rahatlama sağlayacak Şehit Büyükelçi İsmail Erez Bulvarı'nda sona gelinen çalışmaları yerinde inceledi.

Şehrin doğu batı istikametinde Keykubat Kavşağı ile Organize Sanayi birinci giriş 14. Cadde arasında toplam 3 bin 650 metre uzunluğundaki bulvarın organize sanayi tarafındaki 1500 metrelik kesiminde sona gelindiğini belirten Büyükkılıç, yolun sürücülere hayırlı olmasını diledi.

Başkan Yalçın Genç Ofis'te gençlerle buluştu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, şehirdeki üniversitelerde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri temsilcileriyle bir araya gelerek kariyer, hedef ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Erciyes Üniversitesi kampüsü içindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Genç Ofis'te düzenlenen programda Başkan Yalçın, gençlerle sohbet etti.

Öğrencileri kulüplerde aldıkları görevden dolayı tebrik eden Yalçın, belediye olarak gençlere yönelik yaptıkları hizmetleri anlattı.