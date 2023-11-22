Kayseri'den kısa kısa

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 25-26 Aralık tarihlerinde Kayseri'de düzenlenecek Orta Anadolu Kariyer Fuarı ORAKAF'23'e tüm öğrencileri davet etti.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 25-26 Aralık tarihlerinde Kayseri'de düzenlenecek Orta Anadolu Kariyer Fuarı ORAKAF'23'e tüm öğrencileri davet etti.

Rektör Altun yaptığı açıklamada, fuarın Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerinde ERÜ ev sahipliğinde 19 üniversitenin paydaşlığında Organize Sanayi Bölgesi Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini belirtti.

Geniş kapsamlı bir fuar yapılacağını aktaran Altun, "Fuarda öğrencilerimiz ile bir arada olmaktan mutlu olacağız. Fuarın öğrencilerimizin meslek hayatlarında kendilerini tanıtmaları ve iş imkanları için önemli olduğunu düşünüyoruz. Tüm öğrencilerimizi 25-26 Aralık tarihlerindeki fuarımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, AK Parti Merkez İlçe Teşkilatları Toplantısı'na katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte AK Parti Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçe teşkilatlarının yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşen toplantıda konuşan Büyükkılıç, birlik ver beraberlik içinde tüm kente hizmet ettiklerini belirtti.

Büyükkılıç, kentte yapılan hizmetleri katılanlarla paylaştı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ise Büyükkılıç'a ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

Tenis kortlarından 60 bin sporsever faydalandı

2024 yılı Avrupa Spor Şehri olan Kayseri'deki Büyükşehir Belediyesine ait tenis kortlarından bugüne kadar 60 bini aşkın sporsever faydalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın şehre kazandırdığı, içerisinde giyinme odaları, duş alanları ve otopark donatıları bulunan ve tenisseverlerin yılın her döneminde kullanabildiği yüksek standartlı iki kapalı tenis kortu 57 bin 365'i yetişkin, 4 bin 923'ü ise çocuk olmak üzere toplam 62 bin 288 kişiye hizmet verdi.