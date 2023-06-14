Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyük Bürüngüz, Yıldırım Beyazıt ve İldem mahallelerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, mahalle ziyaretlerine yeni makam aracı TOGG ile giden Büyükkılıç, vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi.

Mahallelerde esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren Büyükkılıç, esnaflar için hayırlı, bereketli işler diledi.

Çolakbayrakdar'dan mahalle ziyareti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Argıncık Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Argıncık'ın 50 yıllık sorununu çözmek için canla başla çalıştıklarını anlatan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümün yavaş ilerlemesinin sebeplerini anlattı.

Geri dönüşüm yavaş ilerlediği için Argıncık'ın geneli kapsayan dönüşüm üretemediklerini ve ada ada kentsel dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Argıncık bölgesinde kentsel dönüşüm yapabilmek için çok yoğun çalışıyoruz ama bu bölgede ikamet eden vatandaşlarımız, kentsel dönüşüme farklı yaklaşıyor. Örnek verecek olursak, bölgedeki bir vatandaşımızın 100 veya 200 metrekare yeri var ve bunun üstünde de iki veya üç dairesi var. Vatandaşımız diyor ki, 'Benim iki ve ya üç dairem var. Bunlarda çocuklarım veya akrabalarım oturuyor. Kentsel dönüşüme verecek olursak, bu daireler metrekareden dolayı bir daire ediyor etmiyor. Böyle olunca mevcut dairelerim gidiyor ve yerine dairelerim olmayınca ben nerede oturayım' diyor. O yüzden vatandaşlarımız bu dönüşüme razı olmuyor. Argıncık için çok çalıştık ama bir türlü genelini kapsayan çözüm üretemedik. Şu an bölgenin dört bir yanında parsel parsel dönüşüm yapıyoruz."

Başkan Yalçın'a okul idarecilerinden teşekkür

Talas Belediyesinin kırsaldaki öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği Talas ve Kayseri kültür turları ile eğlence gezilerinden dolayı okul idarecileri Başkan Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı ve kırsal mahallelerdeki 11 okul idarecisi Başkan Yalçın'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Elmalı, Başkan Yalçın'ın öğretmen olması nedeniyle eğitime gösterdiği ilgiyi çok yakından hissettiklerini, kültürel gezilerin öğrencileri çok sevindirdiğini belirtti.

Başkan Yalçın da eğitim ve öğretimin yerinin ayrı olduğunu, kırsaldaki insanların desteklenerek hangi konuda olursa olsun kabiliyetli çocukları tespit etmek gerektiğini kaydetti.

Jandarma Teşkilatının kuruluş yılı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yılı dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Jandarma Komutanlığında düzenlenen programda protokol üyeleri, şehit ve gazi yakınları ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, masaları gezerek, şehit aileleri ve gaziler ile sohbet etti, istek ve taleplerini sordu.

Büyükkılıç, gece gündüz demeden durmaksızın görevinin başında olan ve ülkenin her noktasında fedakarca hizmet veren Jandarma Teşkilatının her bir mensubuna başarılar diledi.