Kayseri'den kısa kısa

Talas Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantıları düzenledi.

İlçe belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplam 3 etaptan oluşan kentsel dönüşüm projesinin 2. etabında yer alan Harman Mahallesi, Erciyes, Hatipoğlu ve Cemil Baba Sitesi sakinleri için Belediye Meclis Salonu'nda toplantı yapıldı.

Devam eden projeyle ilgili hak sahiplerine bilgi verilen programda, vatandaşlardan gelen sorular da cevaplandırıldı.

Uzlaşma için müracaat etmek isteyen hak sahipleri 7 Haziran'dan itibaren Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne başvurabilecek.

Kocasinan ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede eş zamanlı yenileme ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin Argıncık Mahallesi 6230 Sokak'taki çalışmalarını inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçenin her noktasında çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kocasinan Akademi Çocuk Kulübü'nden dönem sonu etkinliği

Kocasinan Akademi Çocuk Kulübü tarafından düzenlenen dönem sonu etkinliği ilgi gördü.

Resim kursiyerlerinin bahar döneminde aldıkları eğitim sonunda ortaya çıkardıkları eserler, kentte bulunan bir alışveriş merkezinde görücüye çıktı.

Etkinlikte çocuklarla bir araya gelen Çolakbayrakdar, emek harcayarak güzel eserler üreten çocukları ve eğitmenlerini tebrik etti.