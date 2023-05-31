Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde düzenlenen atlı tur hizmeti devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde düzenlenen atlı tur hizmeti devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tesise at binmeye gelen vatandaşlar ve çocuklar, hizmetten memnun olduklarını ifade etti.

Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi sorumlusu Murat Hançer, tesisin 2021 yılında hizmete açıldığını belirtti.

Ağırlıklı olarak okçuluk yapılan merkezde atlı tur hizmetinin de faaliyete geçtiğini kaydeden Hançer, ilerleyen dönemde temel binicilik eğitimi de vermek istediklerini aktardı.

Spor AŞ'nin atlı tur hizmetinden 4 yaş ve üzeri herkes faydalanabiliyor.

Yerli biyoteknolojik ve organik gübre kullanımı

Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi Teknopark iş birliği ile üretilen yerli biyoteknolojik ve organik gübre kullanıyor.

Ağaçlandırma ve Bakım Şube Müdürlüğünün gübre ve ilaçlama çalışmaları sürüyor.

Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Mustafa Türkmen, Teknopark'ta üretilen organik gübrenin, parklar, vatandaşların yoğun kullandığı, yürüyüş yaptığı ve çocukların vakit geçirdiği alanlarda kullanılacağını ifade etti.

Ağaçlandırma ve Bakım Şube Müdürü Cüneyt Canıdemir ise proje ile normal gübrelere oranla yüzde 20-30 daha başarılı sonuç aldıklarını kaydetti.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulhakim Coşkun da üniversitede TÜBİTAK, KOSGEB kaynaklarıyla yaklaşık 15 yıldır geliştirilen biyolojik ve biyoteknoloji bakteriyel tabanlı ürünlerin ticarileştiğini aktardı.

Yerli biyoteknolojik ve organik gübre kullanımı ile hem toprak ve su kirliliğinin azaltılması hem de topraktaki mikroorganizma faaliyetlerinin artırılması hedefleniyor.