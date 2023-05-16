Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin yaz dönemi spor okulları kayıtları başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 branşın yer aldığı 17 spor tesisi ve 5 parkta düzenlenecek birinci yaz dönemi okullarının başlangıç ve bitiş tarihleri 19 Haziran-20 Temmuz olarak belirlenirken, ikinci yaz dönemi 21 Temmuz-15 Ağustos, üçüncü yaz dönemi 16 Ağustos-9 Eylül olarak planlandı.

Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'de spor okulu kurs ücreti aylık 300 TL, yetişkin kursu 350 TL ve tenis yetişkin kurs ücreti aylık 450 TL olacak.

ERÜ'deki inşaat çalışmaları sürüyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, tıp fakültesi hastaneleri acil ek binasının birinci etap inşaatında incelemelerde bulundu.

4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip binanın birinci etap inşaatını inceleyen Altun, ERÜ Yapı İşleri Daire Başkanlığı ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Palancıoğlu, Serbest Bölge'deki çalışmaları inceledi

Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, serbest bölgeye yapılan Gümrük Giriş Kapısı ve diğer çalışmaları inceledi.

Altyapı, su arıtma tesisi, hangar yapımı, GES gibi projeyi de tamamladıklarını aktaran Palancıoğlu, "Burada Kayseri ihracatının yüzde 20'sini karşılayan bir üretim söz konusu. Serbest Bölgedeki tüm yolları şu anda açmış olduk. Alt yapı faaliyetlerimiz devam ediyor. Atık su arıtma tesisini genişletiyoruz, GES yaptık, hangarları yaptık. Birçok hizmeti burada tamamladık ama bunun yanında en önemlilerinden bir tanesi de Serbest Bölge'nin giriş kapısını yeniliyoruz." ifadelerini kullandı.