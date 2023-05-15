Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, arazi ve yayla yolları bakım onarım çalışmalarını İncesu ve Yeşilhisar ilçelerinde sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, arazi ve yayla yolları bakım onarım çalışmalarını İncesu ve Yeşilhisar ilçelerinde sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, İncesu ve Yeşilhisar'da 7 greyderle arazi ve yayla yolları bakım onarım çalışması yapıyor.

Kocasinan'da kanallar temizleniyor

Kocasinan Belediyesi, ilçe genelindeki tüm kanalları temizleyip ilaçlıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, zaman içerisinde yağmur suyu ızgaralarından giren, evlerden atılan ve taşkınların getirdiği katı atıkların kanallarda tortulaşarak kanalın kapasitesinin düşmesine neden olduğunu aktardı.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin kanalları rutin temizlediğini belirten Çolakbayrakdar, periyodik olarak da dezenfekte çalışması yaptıklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi Mimarsinan OSB'ye ağaç dikiyor

Büyükşehir Belediyesi, daha önce ıslah ettiği Mimarsinan Organize Sanayi yonca kavşağındaki alanı ağaçlandırmaya başladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 300 kamyon toprak ile dolgu yapılarak ıslah edilen 40 bin 652 metrekarelik alan, Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ağaçlandırılıyor.

2 bin 752 ibreli ağaç, Büyükşehir Belediyesi ve Mimarsinan OSB ile yapılan protokolle söz konusu alan ve refüjlere nakledilmeye başlandı.

Karaçam, sarıçam ve sedir türlerindeki ağaçlandırma çalışmasında, boyları 4-5 metre uzunluğunda olan ağaçların dikimi yapılarak, etkin bir ağaçlandırma faaliyeti gerçekleştirilirken, bu işlem ile ağaçlar kesilmeden korunuyor ve şehir estetiğine de katkıda bulunuluyor.

TEKNOFEST'te yarışan öğrencilere tebrik

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İstanbul'da düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023'te "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sağlık ve İlk Yardım" kategorisinde lise seviyesi üçüncüsü olan öğrencileri kabul etti.

50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Oğuz, öğretmen Can Evren Yıldız ve yarışmada dereceye giren öğrenciler Ertuğrulhan Yağmur, Ahmet Taha Demir, Fikri Eren Yıldırım ve Beşir Yasin Kalın, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti.

Yalçın, gençlerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirtti.

Yalçın, öğrencilere başarı belgesi verip Yaman Dede kitabı ve kalem hediye etti.