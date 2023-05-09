Kayseri'den kısa kısa

Talas Belediye Meclisi, mayıs ayı gündeminde bulunan 17 maddeyi karara bağladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleşen toplantıda çeşitli komisyon raporları, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait çeşitli konuları içeren gündem maddeleri görüşüldü.

Burada konuşan Başkan Yalçın, hafta sonu gerçekleştirilecek 14 Mayıs seçimlerinin vatan ve millet için hayırlı olmasını diledi.

Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nın hizmetlerinin artırılması ve uygulanacak kuralların belirlenmesini içeren yönetmelik, meclis üyesi Adnan Özer'in Pınarbaşı ilçesi Ayvacık Mahallesi'ndeki 230 bin metrekarelik tarlasının belediye tarafından ekilerek depremzedeler yararına değerlendirilmesi gibi konular oy birliğiyle kabul edildi.

Küçük Dostlar Ambulansı ebabil kuşunun yardımına koştu

Kocasinan Belediyesinin Küçük Dostlar Ambulansı, yaralı ebabilin imdadına yetişti.

Beyazşehir Mahallesi Koçkaya Caddesi'nde bulunan düğün salonunun bahçesinde yaralı ebabili gören Münir Temir isimli vatandaşın ihbarı üzerine Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sol kanadında kırık tespit ettikleri yaralı kuşa ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı kuş daha sonra Küçük Dostlar Ambulansı ile Büyükşehir Belediyesi veteriner kliniğine götürüp, yetkililere teslim edildi.

Kocasinan Belediyesi masa tenisi takımı Süper Lig'e yükseldi

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi erkek takımı, 2022-2023 Spor Toto sezonu 1. lig karşılaşmalarında sergilediği performansla üçüncü oldu.

Oynadığı 14 maçın 9'unu kazanan takım, topladığı 23 puanla Süper Lig'e yükseldi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ulusal ve uluslararası müsabakalarda ilçenin adının hızla yükseldiğini belirtti.

Çolakbayrakdar, masa tenisi erkek takımını gösterdiği başarıdan dolayı tebrik etti.