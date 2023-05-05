Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, çok sayıda vatandaşa "Esnaf Odası" ismi altında gönderilen kısa mesajın kendileri tarafından gönderilmediğini, dolandırıcılık riski bulunan şüpheli bir mesaj olduğunu bildirdi.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, çok sayıda vatandaşa "Esnaf Odası" ismi altında gönderilen kısa mesajın kendileri tarafından gönderilmediğini, dolandırıcılık riski bulunan şüpheli bir mesaj olduğunu bildirdi.

Odakır, yaptığı yazılı açıklamada, 4-5 Mayıs 2023 tarihlerinde çok sayıda vatandaşın cep telefonlarına gönderilen mesajda, kripto varlıkların alım satım işlemlerinin yapıldığı bir platformun ismi verilerek, mesajın ulaştığı kişinin hesabında şüpheli işlem olduğunun öne sürüldüğünü ve belirtilen bağlantıya tıklamalarının istendiğini aktardı.

Mesajın ardından çok sayıda vatandaşın KESOB'u ve bağlı odaları aradığını anlatan Odakır, söz konusu mesajın KESOB ve bağlı odalar tarafından gönderilmediğini, dolandırıcılık faaliyeti olabileceğini kaydetti.

Spor AŞ'nin yeni tesisi hizmete girdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor AŞ, Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri'ni sporseverlerin hizmetine açtı.

Tesiste, 3 halı saha, 8 tenis kortu, plaj voleybolu, plaj futbolu, basketbol ve 2 voleybol sahası bulunuyor.

Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri'ndeki spor okulları kapsamında, 6-15 yaş arası basketbol, futbol, tenis, 16-65 yaş arası yetişkin gruplar için ise tenis eğitimi veriliyor.

Palancıoğlu, AB toplantısında Türkiye'yi temsil etti

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Avrupa Birliği Yerel ve Bölgesel Yönetimler Toplantısı'nda Türkiye'yi temsil etti.

Palancıoğlu, online gerçekleşen toplantıda Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecindeki çeşitli konuların konuşulduğunu, Avrupa Birliği Türkiye Çalışma Grubu temsilcilerinin de toplantıya katıldığını ve yaşanan son depremler hakkında Türkiye'yi temsilen söz aldığını bildirdi.

Palancıoğlu, depremin ardından devletin yaptıklarını paylaşarak, yaraları sarmak için destek veren uluslararası kuruluşlara da teşekkür etti.