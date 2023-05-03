Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinin (AYKOME) toplantısına başkanlık etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinin (AYKOME) toplantısına başkanlık etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, meclis salonunda gerçekleşen 2023 Yılı 1'inci AYKOME Genel Kurul Toplantısı'na Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, daire başkanları ve belediye personeli katıldı.

Büyükkılıç, dayanışma içerisinde, şehre güzellik katma, ilçeleri geliştirme, insanların hizmet kalitesini yükseltip, konforunu arttırma gayesiyle çalıştıklarını ifade etti

"Gençliğin Aklına Takılanlar" programının ikincisi yapıldı

Talas Belediyesi'nin başlattığı "Gençliğin Aklına Takılanlar" programının ikincisi yapıldı.

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Esat Altıntaş'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programın konuğu Dr. Altay Cem Meriç oldu.

Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen programda gençler, ateizm, deizm, peygamberlik, şuurlu gençlik gibi konularda sorular sordu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yetişen gençliğin çok dolu ve gelecekte söz sahibi olabilecek potansiyel taşıdığının altını çizdi.

Program sonunda kura çekilerek katılanlara Cem Meriç'in "Peygamberliğin İspatı Haber Delili" isimli kitabı hediye edildi.