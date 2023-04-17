Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından "Temel Afet Bilinci ve İlk 72 Saat" konulu seminer verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından "Temel Afet Bilinci ve İlk 72 Saat" konulu seminer verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK 6 farklı atölyede 26 farklı istasyonda çalışmalarına devam ediyor.

Haftanın etkinlikleri kapsamında, AFAD İl Müdürlüğünün "Temel Afet Bilinci ve İlk 72 Saat" konulu semineri düzenlendi.

Bu kapsamda deprem bilinci kazanarak yapılan tatbikatlar ile öğrendiklerini pekiştirme fırsatı yakalayan gençler, AFAD araçlarını ve malzemeleri de tanıdı.

Başkan Büyükkılıç'a İl Kültür ve Turizm Müdürü Dursun'dan ziyaret

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Turizm Haftası kapsamında başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarete, Kayseri Turizm İşletmeciler Derneği (KAYTİD) Başkanı Serdar Sarıçam, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Erciyes BTK Başkanı Ali Emre Mart ile otel ve turizm acentelerinden oluşan heyet de katıldı.

Başkan Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada, Dursun'a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Dursun da Büyükkılıç'ın turizme önemli destekler verdiğini belirterek, kente daha çok destek vermek için çalışmalar planladıklarını ifade etti.