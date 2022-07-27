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Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'den kısa kısa

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri'nde ilk yardım seminerleri düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri'nde ilk yardım seminerleri düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla, "bilinçli ve duyarlı toplum" olgusunu üst seviyede tutmak amacıyla birçok eğitim semineri veriliyor.

Bu kapsamda KAYMEK, İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile ilçelerde bulunan İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri'nde ilk yardım seminerleri düzenliyor.

Seminerde temel yaşam desteği, suni solunum, kalp krizi esnasında doğru müdahale ve kanamalarda ilk yardım konuları ele alınıyor.

Büyükkılıç, öğrencileri Kayseri'ye davet etti

Tercih yapacak üniversite öğrencilerini Kayseri'ye davet eden Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Kayseri'nin 5 üniversitesi ile 80 bin öğrenciyi ağırladığını belirtti.

Üniversite okumak için gelecek öğrencilerin ailelerine de seslenen Büyükkılıç, çocuklarının Kayserililere emanet olduğunu vurguladı.

Öte yandan Büyükkılıç, Kayseri Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret ederek, gençlerle sohbet etti.

Çolakbayrakdar'dan Boztepe Mahallesi'ne ziyaret

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Boztepe Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlarla sohbet eden Çolakbayrakdar, durmadan, yorulmadan, gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Boztepe Mahallesi Muhtarı Bilal Erdem ise hizmetlerden dolayı Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

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