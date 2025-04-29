Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemi

Ünlü menajer Ayşe Barım için istenen ceza belli oldu
Kurumlar vergisi beyanname süresi 5 Mayıs'a kadar uzatıldı

Şimşek sinyali verdi, milyonları ilgilendiren vergide süre uzatıldı
Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda

İki şehrimizde kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutta
Çakarlı aracıyla trafiğe çıkan sürücü yakalandı, Vali Gül'den paylaşım geldi: Ve beklenen son

Çakarlı sürücü yakalandı, Vali Gül'den manidar paylaşım geldi

Kayseri'den Hacı Adayları Kutsal Topraklara Uğurlandı

Kayseri'den Hacı Adayları Kutsal Topraklara Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Kayseri'den 315 kişilik hacı adayı kafilesi, kutsal topraklara yolculuğa çıktı. İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, hacı adaylarının uğurlama töreninde dualar etti.

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla Kayseri'den kutsal topraklara gidecek hacı adayı kafilesi uğurlandı.

Ahmet ve Ayşe İnci Camisi önündeki uğurlama töreninde hacı adaylarına hitap eden İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, hac görevlerinin mübarek olması dileğinde bulundu.

Gelin ve damat olarak nitelendirdiği hacı adaylarını kutsal topraklara uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ayvaz, "Bu sene Kayseri'mizden 2 bine yakın hacımızı, hacı olmak amacıyla Mekke-i Mükerreme'ye ve Medine-i Münevvere'ye inşallah yolcu edeceğiz. İlk kafilemiz 315 kişi. Hacı adaylarımızı hacı olmak için Cenabı Allah'a doğru inşallah dualarımızla göndereceğiz." dedi.

Yapılan duanın ardından 315 kişilik kafile, aileleriyle vedalaşarak otobüslerle havalimanına hareket etti.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.