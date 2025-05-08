Kayseri'den Görme Engelliler İçin Akıllı Baston Projesi

Kayseri'de Talas Belediyesi e-Spor Arena ve İnovasyon Merkezi'ndeki ortaokul öğrencileri, görme engelli arkadaşları için mobil uygulamaya bağlanan "akıllı baston" tasarladı.

Merkezde kurs gören 6. sınıf öğrencisi Faruk Emin Göksu, 7. sınıf öğrencileri Hudeyfe Obaydioğlu, Hosni Attalah, Ahmet Yusuf Sönmez ve 5. sınıf öğrencisi Elif Ceylin Şan, oyun oynadığı sırada görme engelli arkadaşları Ali'nin yere düştüğünü görünce arkadaşları için yeni bir baston yapmak istedi.

Fikirlerini merkezdeki öğrencilerden sorumlu elektrik elektronik mühendisi Yusuf Furkan Köse'yle paylaşan öğrenciler, çalışmalara başladı.

Köse ve öğrencilerden oluşan teknoloji takımı, diğer bastonlardan farklı olarak mobil uygulamaya bağlanan, titreşimli ve aynı zamanda uygulama üzerinden engelli bireylerin yakınlarına bildirim gönderen "Daha Özgür Adımlar İçin Akıllı Destek Projesi"ni geliştirdi.

Projeleriyle Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC'ye katılan öğrenciler, Sosyal İnovasyon Yarışması'nın alt kategorisi olan TÜBİTAK Sunum Ödülleri'nde üçüncülük elde etti.

Elektrik elektronik mühendisi Yusuf Furkan Köse, AA muhabirine, çocukların sıfırdan eğitim alarak teknoloji takımına seçildiğini söyledi.

Görme engellilerin sorunları üzerine düşünerek baston tasarladıklarını anlatan Köse, şöyle konuştu:

"Tasarladığımız baston, diğer bastonlardan farklı olarak herhangi bir engel anında hem sesli hem de titreşimli uyarı veriyor. Buradaki amacımız, bu bastonu mobil uygulamayla entegre çalıştırabilmek. Baston görme engelli bireyin ailesine bilgi verirken, bireyin kulağına bu olayı anlatıyor. Çocuğumuz herhangi bir yere gittiği zaman ailesi onu takip edebiliyor, konumundan bulabiliyor. Yaşadığı o anki sıkıntıyı, zorluğu aktif bir şekilde uygulama üzerinden takip edebiliyor."

Köse, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a, Talas Belediyesi e-Spor Arena ve İnovasyon Merkezi'ne verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

"Arkadaşımızın canının acımasına hiçbirimizin gönlü el vermedi"

Takım kaptanı 6. sınıf öğrencisi Faruk Emin Göksu da TEKNOFEST KKTC'de aldıkları ödülün, gelecekte şekillenen kariyerlerine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

"Akıllı Baston" projesinin nasıl ortaya çıktığını anlatan Göksu, "Bizim görme engelli arkadaşımız Ali var. Ali bir gün bizimle oyun oynarken düştü. Arkadaşımızın canının acımasına hiçbirimizin gönlü el vermedi. Biz de 'Neden Ali için bir teknoloji geliştiremiyoruz' dedik. Proje için hep birlikte çalıştık, çabaladık, emek sarf ettik." diye konuştu.

Bastonla ilgili bilgi veren Göksu, şunları kaydetti:

"Görme engelli birey altta bulunan butonu yere değdirdiğinde titreşim vermeye başlıyor. 50 santimetreden daha kısa bir mesafe algılandığında sistemin kendi titreşim motorları, sesli uyarı ve ışık duyuru sistemleri birbirine senkronize olarak ses ve titreşim oranında artma göstermektedir. Bu şekilde tizleşen ve aralıksız artan ses sensörlerimiz sayesinde görme engellilerin rahat bir şekilde uyarılmasını sağlıyor. IoT (nesnelerin interneti) ve GPS sistemiyle görme engelli bireyler olmaması gereken bir yerde bulunduğu zaman uygulama üzerinden telefona bağlanabilir ve aile yakınlarına uyarılar verilebilir. Projedeki amacımız görme engelli arkadaşımız Ali'nin mutluluğuydu. Buna vesile olduğumuz için çok mutluyuz."

"Ali bastonu ilk kullandığında çok mutlu oldu"

Projede tasarım ve programlamadan sorumlu 7. sınıf öğrencisi Hudeyfe Obaydioğlu ise "Ali, saklambaç ve benzeri oyunlarda bizimle oynarken zorlanıyordu. Biz 5 arkadaş beraber toplandık, düşündük. Projeyi bulduktan sonra hocamıza sunduk. Onunla birlikte yaptık ve hazırladık. Ali bastonu ilk kullandığında çok mutlu oldu. Artık bizimle daha rahat bir şekilde oynayabiliyor, etrafa çok rahat bir şekilde uyum sağlayabiliyor. Ona yeni bir baston hediye edeceğiz." ifadelerini kullandı.