Kayseri'den Filistin'e 3 Milyon TL Yardım

Kayseri Kocasinan İlçe Müftülüğü tarafından toplanan 3 milyon 454 bin 466 lira Filistin'e yardım olarak Türkiye Diyanet Vakfı'na gönderildi. Yardımların Filistinlilere ulaştırılacağı belirtildi.

Kayseri'de Kocasinan İlçe Müftülüğünce Filistin'e yardım amaçlı toplanan 3 milyon 454 bin 466 lira Türkiye Diyanet Vakfı'na gönderildi.

İlçe müftülüğünce yapılan açıklamaya göre, Filistin'e maddi ve manevi yardımlar Türkiye'nin dört bir yanından aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Kocasinan İlçe Müftülüğü, Filistin için topladığı 3 milyon 454 bin 466 lira yardımı, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezine gönderdi.

Yapılan yardım, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile Filistinlilere ulaştırılacak.

İlçe Müftüsü Halil Uzun, Filistin'e karşı zulmü ve baskısı devam eden İsrail'in her geçen gün dünyanın gözü önünde savaş suçu işlemeyi sürdürdüğünü belirtti.

Uzun, işgalci İsrail'in saldırılarından zarar gören Filistinli kardeşlerine destek amacıyla kapsamlı bir yardım kampanyası düzenlediklerini anlattı.

Kocasinan Müftülüğü personeli, imamlar, müezzinler, vaizler, Kur'an kursu öğretmenleri, Türkiye Diyanet Vakfı Kocasinan Kadın Kolları'nın desteği ile 3 milyon 454 bin 466 lira topladıklarını belirten Uzun, bunu Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezine gönderdiklerini kaydetti.

Filistinli kardeşlerine bir nebze de olsa fayda sağlamak için var güçleriyle çalıştıklarını kaydeden Uzun, emeği geçenlere teşekkür etti.

Uzun, Müslümanlar için Kudüs'ün vazgeçilemeyecek bir öneme sahip olduğunu sözlerine ekledi.