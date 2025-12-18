Erciyes Kayak Merkezi'ne otobüs seferleri düzenleyecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesince Erciyes Kayak Merkezi'ne hafta sonları otobüs seferleri düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Erciyes AŞ tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi'ne sunulacak ulaşım seferleriyle kayakseverlere kolaylık sağlanacak.

Cumartesi ve pazar günleri, Kaleönü duraklarından kalkacak 004 hat kodlu otobüsler, saat 09.00, 10.00 ve 11.00'de Erciyes Kayak Merkezi'ne hareket edecek.

Erciyes'ten kent merkezine dönüş saatleri ise 15.00, 16.00 ve 17.00 olarak belirlendi.