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Kayseri'den Almanya'ya Nevresim İhracatı Heyecanı

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Kayseri'nin Özvatan ilçesindeki kadın kooperatifinin üyeleri, ürettikleri nevresim takımlarının Almanya'ya ihraç edilecek olmasının heyecanını yaşıyor. Özvatan Kadın Girişimi İşletme ve Üretimi Kooperatifi, Vali Gökmen Çiçek'in desteğiyle nevresim üretimi yapıyor. Yurt dışında yaşayan Özvatanlı vatandaşlarla yapılan işbirliğiyle üretilen nevresim takımları, Almanya'ya gönderilecek.

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde kadın kooperatifinin üyeleri, ürettikleri nevresim takımlarının Almanya'ya ihraç edilecek olmasının heyecanını yaşıyor.

Vali Gökmen Çiçek öncülüğünde kentte kurulan 44 kadın kooperatifi arasında yer alan Özvatan Kadın Girişimi İşletme ve Üretimi Kooperatifi, tekstil alanında üretim yapıyor.

Yurt dışında yaşayan Özvatanlı vatandaşlarla yapılan işbirliğiyle kadınların ürettiği nevresim takımları, bu yaz Almanya'ya gönderilecek.

Özvatan Kaymakamı Mine Kurt, AA muhabirine, ilçede daha önce de kurulmuş kadın kooperatifi bulunduğunu ancak çalışabilir durumda olmadığı için kooperatifi yenilediklerini söyledi.

Kooperatif üyelerinin tekstile yönelik çalıştığını belirten Kurt, Vali Çiçek'in kooperatifteki kadınlara makine ve ham madde konusunda destek verdiğini dile getirdi.

Kooperatifte üretilen nevresimlerin yurt dışına açılması amacıyla bazı çalışmalar yaptıklarını anlatan Kurt, şöyle konuştu:

"Bir sertifikasyon çalışması içerisindeyiz. Almanya üzerine bir çalışmamız var. Sertifikasyon çalışmalarını da yarıladık. İlk parti üretimimizi temmuz sonu gibi planladık. Almanya ile olan bürokratik süreç nedeniyle belki ağustos ortasına ya da eylül başına kalabilir. Özvatan'da Anadolu kadınımızın kadın kooperatifleri aracılığıyla ürettikleri ürünler Almanya'da, Avrupa'da alıcı bulacak. Bu hem Özvatan için hem Türkiye için büyük bir başarı. Ürünlerimiz nevresim üzerine. Yüzde 100 keten ya da yüzde 100 pamuk olarak birinci sınıf, birinci kalitede üretmeye dikkat ediyoruz. Kadınlarımız dikiş konusunda eğitimli."

Almanya'ya gönderilecek ürünlerde beden ve boyut farklılığı olduğunu, kadınların buna göre üretim yaptığını belirten Kurt, "İlk yer Stuttgart merkezli olarak gözüküyor. Orada iki dağıtıcı firmayla anlaşma sağladık. Onlar üzerinden tüm Almanya'ya da dağılacak. Kadınlarımız Türkiye'de aynı kalitede aynı üründen elde ettikleri kazancın 3 katını kazanacaklar. Bu, hem ülke ekonomimiz hem de kadınlarımızın emeği için paha biçilemez bir değer. İlk etapta 4 palet ürün diye planlandı. Bir tırın üçte birini dolduracak hacimde olacak. 3 ay sonrasında yeni müşterilerle bu sayıyı 2, 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kooperatif Başkanı Melahat Küçükdoğan da 11 üyelerinin bulunduğunu anlatarak, "Aile gibiyiz, bize terapi gibi geliyor. Kumaşı Kayseri'den alıyoruz. Günde yaklaşık 100 takım üretebiliyoruz. Valimiz, Kaymakamız sayesinde ürünlerimizin yurt dışına gidecek olması bizim için mutluluk verici." dedi.

Üyelerden Zehra Küpeli ise kooperatif bünyesinde aldığı dikiş eğitimiyle kendini geliştirdiğini ifade etti.

Kooperatifin ürünlerinin Almanya'ya gidecek olmasına sevindiklerini belirten Küpeli, "Gurur verici bir duygu. Bizim ürettiklerimizi başkalarının kullanacağını bilmek çok güzel." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Gökmen Çiçek Özvatan Almanya Kayseri İhracat Ekonomi Güncel Haberler

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