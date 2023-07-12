Kayseri'deki Yamula Baraj Gölü'nde erkek cesedi bulundu

Kayseri'deki Yamula Baraj Gölü'nde balık tutmak için giden vatandaşlar, gölün yüzeyinde hareketsiz bir kişi gördü. Jandarma, AFAD ve 112 Acil sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu erkeğe ait ceset sudan çıkarıldı ve Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.