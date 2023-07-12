Kayseri'deki Yamula Baraj Gölü'nde erkek cesedi bulundu
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Kayseri'deki Yamula Baraj Gölü'nde balık tutmak için giden vatandaşlar, gölün yüzeyinde hareketsiz bir kişi gördü. Jandarma, AFAD ve 112 Acil sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu erkeğe ait ceset sudan çıkarıldı ve Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kayseri'deki Yamula Baraj Gölü'nde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, balık tutmak için gittikleri gölün yüzeyinde hareketsiz bir kişi gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
???????İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bot yardımıyla yaptıkları çalışma sonucu erkeğe ait olduğu belirlenen cesedi sudan çıkardı.
Ceset, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel