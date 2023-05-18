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Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 38 kişi adliyede

Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 38 kişi adliyede

Güncel Haberler

Kayseri'de 500 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden 37'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

37 KİŞİ TUTUKLANDI

Kayseri'de 500 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden 37'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kayseri Güncel Haberler

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