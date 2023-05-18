Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 38 kişi adliyede
Güncel Haberler
Kayseri'de 500 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden 37'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
37 KİŞİ TUTUKLANDI
Kayseri'de 500 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden 37'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel