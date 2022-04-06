Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Kayseri'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün merkez Melikgazi ilçesinde ofis olarak kullanılan bir adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.K. ve O.U'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Jandarma tarafından dün düzenlenen operasyonda, 150 gram sentetik uyuşturucu ve bir hassas terazi ele geçirilmiş 2 zanlı gözaltına alınmıştı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Kayseri, Güncel, Haberler

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