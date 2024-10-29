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Kayseri'deki Trafik Kazasının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kayseri'deki Trafik Kazasının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Kayseri'nin Develi ilçesinde kömür yüklü kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kayseri'nin Develi ilçesinde kömür yüklü kamyon ile otomobilin çarpıştığı, 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kömür yüklü kamyonun çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklendiği, çevredekilerin kaza yerine koştuğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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