Kayseri'deki Trafik Kazasının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
Kayseri'nin Develi ilçesinde kömür yüklü kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Kayseri'nin Develi ilçesinde kömür yüklü kamyon ile otomobilin çarpıştığı, 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kömür yüklü kamyonun çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklendiği, çevredekilerin kaza yerine koştuğu görüldü.