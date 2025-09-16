Haberler

Kayseri'deki Trafik Kazasında Yargılama Devam Ediyor

Kayseri'de, cenazeye gidenlerin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Sürücünün yargılanmasına devam ediliyor.

Kayseri'de, yakınlarının cenazesine gidenlerin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin sürücünün yargılanmasına devam edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, müşteki avukatı hazır bulundu. Tutuksuz sanık S.D. ise duruşmaya katılmadı.

Müşteki avukatı beyanında, gelen belgelerde aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

S.D. yönetimindeki 35 BFA 638 plakalı otomobil, 17 Ağustos 2024'te, Kayseri-Malatya kara yolunun 30. kilometresinde devrilmişti. Kazada otomobildeki T.A, Z.B, F.B. ve H.A. hayatını kaybetmiş, sürücü ile Z.A. ise yaralanmıştı.

Sürücü hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
