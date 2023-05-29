Kayseri'deki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı. İ.O'nun kullandığı 38 BB 270 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Erkilet General Emir Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde Ü.A. kontrolündeki 20 YU 951 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.