Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kayseri'deki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kayseri'deki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı. İ.O'nun kullandığı 38 BB 270 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Erkilet General Emir Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde Ü.A. kontrolündeki 20 YU 951 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

İ.O'nun kullandığı 38 BB 270 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Erkilet General Emir Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde Ü.A. kontrolündeki 20 YU 951 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Fatih Sultan Mehmet Kocasinan Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title