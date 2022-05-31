Kayseri'deki terör saldırısının faillerine 70'er kez ağırlaştırılmış müebbet istendi - Haberler

KAYSERİ'de 6 yıl önce çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen 15 askerin şehit olduğu saldırının faillerinden olan 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner'in de aralarında olduğu 5 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Duruşma savcısı Tekiner ile 2 sanık hakkında 70'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu, diğer 2 sanık hakkında ise 10'ar yıla kadar hapis cezası istedi. Dava, karar verilmek üzere ertelendi.

PKK'lı terörist 'Fırat Botan' kod adlı Ferhat Tekiner, geçen yıl 23 Ekim'de MİT ve emniyet iş birliğinde düzenlenen operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Tekiner'in, 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen saldırının faillerinden olduğu tespit edildi. Tekiner'in, 15 askerin şehit olduğu ve 54 kişinin de yaralandığı Kayseri'deki patlamanın faili 'Kendal Deniz' kod adlı Kenan Çiçek'e eylemde kullanılan aracı çalarak teslim ettiği saptandı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı bulunan Tekiner, geçen yıl 4 Kasım'da tutuklandı. Tekiner'in ifadeleri doğrultusunda Diyarbakır'da gözaltına alınan 4 şüpheli de çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

Mahkeme heyeti, verdiği ara karar ile tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre istemeleri üzerine duruşmayı karar vermek üzere ileri bir tarihe erteledi.