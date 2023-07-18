Kayseri'deki terör saldırısının failine 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1116 yıl hapis

KAYSERİ'de, 7 yıl önce çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen, 15 askerin şehit olduğu saldırının faillerinden 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner ile daha önce yargılanıp beraat eden sanıklarından da aralarında olduğu 1'i firari, 13 sanıklı davada karar çıktı.

KAYSERİ'de, 7 yıl önce çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen, 15 askerin şehit olduğu saldırının faillerinden 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner ile daha önce yargılanıp beraat eden sanıklarından da aralarında olduğu 1'i firari, 13 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme sanıklardan Ferhat Tekiner'i, 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1116 yıl hapis cezasına çarptırdı.

PKK'lı 'Fırat Botan' kod adlı Ferhat Tekiner, 23 Ekim 2020'de MİT ve emniyet iş birliğinde düzenlenen operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi. PKK'lı Tekiner'in, 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen saldırının faillerinden olduğu tespit edildi. Tekiner'in, 15 askerin şehit olduğu ve 54 kişinin de yaralandığı Kayseri'deki patlamanın faili 'Kendal Deniz' kod adlı Kenan Çiçek'e çaldığı aracı teslim eden terörist olduğu belirlendi. Tekiner'in ifadeleri doğrultusunda daha önce ana dava dosyasında yargılanıp beraat eden 2 şüphelinin de aralarında olduğu Diyarbakır'da gözaltına alınan 4 şüpheli de 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Ferhat Tekiner'i, 15 kez 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 1 kez de devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma' suçundan olmak üzere toplam 16 kez ağırlaştırılmış müebbet, saldırıda yaralanan 54 askere yönelik eylemi nedeniyle 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 54 kez 20 yıl hapis, 'hırsızlık' suçundan 18 yıl, 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma' suçundan 12 yıl, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 6 yıl olmak üzere toplam 1116 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuklu sanıklardan Barış K. ve Mehmet A. ile tutuksuz sanık Ekrem Uğur'u ise, 15 kez 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 54'er kez 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, tutuksuz sanık Ekrem Uğur hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına da karar verdi. Tutuksuz sanıklardan polis memuru M.Ö., 'suçluyu kayırma' suçundan, Ümit K. ise 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan 4'er yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Mehmet Y., Mehmet O., Hamit E., Seyfettin A. ve Elzem Ş.'nin ise delil yetersizliğinden beraatlerine hükmetti. Tutuksuz sanıklardan Abdullah A.'nın geçen yıl hayatını kaybetmesi nedeniyle de hakkında davanın düşürülmesine karar verildi. Firari sanık Sait Karabulut'un dosyası ise ayrıldı.