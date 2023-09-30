Kayseri'deki terör saldırısı davasının gerekçeli kararı hazırlandı

Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen, 15 askerin şehit olduğu ve 54 askerin yaralandığı terör saldırısı davasının gerekçeli kararı hazırlandı.

Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen, 15 askerin şehit olduğu ve 54 askerin yaralandığı terör saldırısı davasının gerekçeli kararı hazırlandı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen, 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın 123 sayfalık gerekçeli kararında, PKK/KCK terör örgütünün kuruluş süreci ve Kayseri'deki terör saldırısının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin bilgiler yer aldı.

Kararda, sanıklardan Ferhat Tekiner yönünden yapılan değerlendirmede, saldırının talimatını veren terör örgütünün üst düzey sorumlularından, "Terör Arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan ve güvenlik güçlerinin operasyonunda etkisiz hale getirilen "Erhan Porsibi" kod isimli İshak Özçaktu'nun özellikle panelvan tipi bir araç çalınmasını istediğine yer verildi.

Bu aracın örgütün intihar saldırısında ya da patlama eyleminde kullanılacağının sanık Tekiner tarafından bilindiği işaret edilen kararda şu ifadelere yer verildi:

"Saldırıda kullanılan patlayıcı malzemelerin sanık Ferhat Tekiner ve Kenan Çiçek tarafından alınarak gömülmesi, canlı bombaya (Kasım Yıldırımçakar) kroki çizilirken Tekiner'in orada olması, araca bomba düzeneğinin kurulması ve tüp yerleştirildiğini de görmesi hususları ve tüm dosya kapsamı dikkate alındığında sanık Ferhat Tekiner'in örgütün intihar saldırısı yapacağını bildiği, talimatlar doğrultusunda saldırıda kullanılacak aracı çaldığı, patlayıcı maddeleri de talimatlar doğrultusunda alarak toprağa gömüp sakladığı, canlı bomba ve sanık Kenan Çiçek ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği anlaşılmıştır."

Etkin pişmanlıktan yararlandırılmadı

Gerekçeli kararda, ifadesinde etkin pişmanlıktan yararlanmak üzere beyanda bulunan sanık Tekiner'in, TCK'nin 221/3 maddesindeki "Örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeden yakalanan örgüt üyesinin, pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi vermesi halinde, hakkında cezaya hükmolunamayacağı" şeklindeki amir hüküm gereği, 17 Aralık 2016'da PKK terör örgütü mensubu Kasım Yıldırımçakar tarafından bombalı araçla, içerisinde çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu otobüse yönelik gerçekleşen saldırıda 15 askerin şehit edilmesi, 54 askerin yaralanmasında fail olarak iştirak ettiği belirtildi.

Bu şekilde sanığın daha önce örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suça iştirak ettiği anlaşıldığından hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığı kaydedildi.

Kararda savunmasına yer verilen sanık Tekiner'in ise kendisinden araç çalmasının istendiğini, bombalı eylemden haberi olmadığını öne sürdüğü aktarıldı.

Tekiner'in, çaldığı araç ile Kayseri'de bombalı saldırı gerçekleştirildiğini olaydan birkaç gün sonra gittiği kafede öğrendiğini iddia ettiği de belirtildi.

Karar

Mahkeme heyeti, sanıklar Ferhat Tekiner, Barış Kaya, Mehmet Ayaz ve Ekrem Uğur'u "kasten öldürme" suçundan 15'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 54 kez 20'şer yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanıklardan Ekrem Uğur ayrıca "silahlı terör örgütüne üye olma", M.Ö. "suçluyu kayırma", Ü.K'ye ise "terör örgütüne yardım" suçundan 4 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmiş, diğer sanıklar S.A, M.E, M.O, M.Y. ve E.Ş. ise beraat etmişti.

Ferhat Tekiner'e ayrıca "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak kullanılması veya el değiştirmesi", "resmi belgede sahtecilik" ve 2 ayrı "hırsızlık" suçlarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 54 yıl hapis cezası verilmişti.

Sanıklardan Mehmet Ayaz da ayrıca Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı ve bu dosyayla birleştirilen "silahlı terör örgütüne üye olama" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Ekrem Uğur hakkında yakalama kararı da vermişti.

Saldırı

Kayseri'de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerlerin 17 Aralık 2016'da halk otobüsü ile çarşı iznine çıktıkları sırada patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 15 asker şehit olmuş, 54 asker yaralanmıştı.

Saldırıyla ilgili ana davada Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve aralarında saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen Kenan Çiçek'in de bulunduğu 8 sanık çeşitli hapis cezalarına çarptırılmış, 10'u delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Ferhat Tekiner, hakkında kırmızı bülten çıkartılan ve terör saldırısının talimatını veren firari "Erhan Porsibi" kod adlı İshak Özçaktu ile Sait Karabulut'un dosyası ayrılmıştı.

"Terör Arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan Özçaktu, güvenlik güçlerinin operasyonunda etkisiz hale getirilmiş, Ferhat Tekiner ise MİT'in emniyetle işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanmıştı.

Tekiner'in yargılandığı dava ile Yargıtay 3. Ceza Dairesinin sanıklardan bazıları hakkında bozma kararı verdiği ana dosya birleştirilmiş, 11 sanık adalete hesap vermişti.