Kayseri'deki terör saldırısı davası devam ediyor

Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne düzenlenen terör saldırısına ilişkin davaya devam edildi. Duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar savunma yaptı. Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin davaya devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ferhat Tekiner ile tutuksuz yargılanan S.A. hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan B.K, M.A. ve M.O. ile tutuksuz yargılanan M.Ö. ve M.Y, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Tutuksuz sanıklar E.U, Ü.K, E.Ş. ve H.E'nin katılmadığı duruşmada savunma yapan sanık Tekiner, terör saldırısında kullanılan aracı kendisinin çaldığını ancak bu eylemde kullanılacağını bilmediğini öne sürdü.

Tekiner, "Ben aracı çalıp Kenan Çiçek'e verdim. Bana uyuşturucu işinde kullanıp daha sonra aracı atacaklarını söylediler. Benim hiçbir kolluk görevlisine zararım olmadı. Ben teröre yardım etmedim, Kenan Çiçek'e araba sattım. Araç çalmamın dışında başka bir şey yapmadım. Terör suçundan beraatimi istiyorum, işlediğim suçla beni cezalandırın." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da önceki savunmalarını tekrarladıklarını belirterek beraatlerini ve tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Saldırı

1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerlerin 17 Aralık 2016'da halk otobüsü ile çarşı iznine çıktıkları sırada patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 15 asker şehit olmuş, 54 asker yaralanmıştı.

Saldırıyla ilgili ana davada Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklardan 8'i çeşitli hapis cezalarına çarptırılmış, 10'u delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Ferhat Tekiner, hakkında kırmızı bülten çıkartılan ve terör saldırısının talimatını veren firari "Erhan Porsibi" kod adlı İshak Özçaktu ile Sait Karabulut'un dosyası ayrılmıştı.

İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda "terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan Özçaktu etkisiz hale getirilmişti. MİT'in emniyetle işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanan Ferhat Tekiner'in ifadeleri doğrultusunda hazırlanan ek iddianameyle sanık sayısı 5'e çıkmıştı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, ana dosyadan yargılanan 18 sanıktan 9 sanık hakkındaki kararı onarken, aralarında iki dosyadan da yargılanan B.K. ve M.A'nın da bulunduğu 11 sanığın dosyasını ise eksik soruşturma gerekçesiyle bozmuştu.