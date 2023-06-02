Kayseri'deki terör saldırısı davası devam ediyor

Kayseri'de 2016 yılında çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin davaya devam edildi. Tutuklu ve tutuksuz sanıkların SEGBİS aracılığı ile katıldığı duruşmada, suçlamaları kabul etmediklerini belirterek beraatlerini ve tahliyelerini istediler. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kayseri'de 2016 yılında çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin davaya devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ferhat Tekiner, B.K. ve M.A. ile tutuksuz yargılanan M.O. ve M.Y, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

Diğer tutuksuz sanıklar E.U, Ü.K, E.Ş. ve H.E. ise duruşmaya katılmadı.

Savcının mütalaa verdiği duruşmada sanıklar, önceki savunmalarını tekrarladıklarını ve suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini ve tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Saldırı

1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerlerin, 17 Aralık 2016'da halk otobüsü ile çarşı iznine çıktıkları sırada patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 15 asker şehit olmuş, 54 asker yaralanmıştı.

Saldırıyla ilgili ana davada yargılanan 8 sanık, Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonucu çeşitli hapis cezalarına çarptırılmış, 10 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Ferhat Tekiner ile hakkında kırmızı bülten çıkartılan, terör saldırısının talimatını veren firari "Erhan Porsibi" kod adlı İshak Özçaktu ile Sait Karabulut'un dosyası ayrılmıştı.

İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda "terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan Özçaktu etkisiz hale getirilmişti. MİT'in emniyetle işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanan Ferhat Tekiner'in ifadeleri doğrultusunda hazırlanan ek iddianameyle sanık sayısı 5'e çıkmıştı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, ana dosyadan yargılanan 18 sanıktan aralarında saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen PKK'lı Kenan Çiçek'in de bulunduğu 9 sanık hakkındaki kararı onarken, aralarında iki dosyadan da yargılanan B.K. ve M.A'nın da bulunduğu 9 sanığın dosyasını ise eksik soruşturma gerekçesiyle bozmuştu.