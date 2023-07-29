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Kayseri'deki Tekvando Kursunda Çocuklara Çevre ve Hayvan Koruma Eğitimi Verildi

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Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan tekvando kursunda eğitim alan çocuklar, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından ziyaret edildi. Tim, çocuklara çevre bilinci ve hayvan sevgisi konularında eğitim verdi. Ayrıca, güvenli internet kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından kırsal mahallelerdeki çocuklar için başlatılan tekvando kursunda eğitimi alan çocukları Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen "Hayalini Kuruyorum, Jandarma ile Geleceğe Yürüyorum Projesi" kapsamında tekvando eğitimi alan çocuklara, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri ziyaret gerçekleştirdi.

Tim, faaliyetleri hakkında çocuklara bilgi vererek çevre bilincini artırmak ve hayvan sevgisini aşılamak amacıyla, "Çevrenin korunması, hayvan sevgisi ve hayvan hakları" konularında eğitim verdi.

Ayrıca, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından "Güvenli İnternet Kullanımı" hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

hayvan sevgisi Jandarma Kayseri Güncel Haberler

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