Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda Yangın Çıktı
Kayseri'nin Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Jandarma, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına mahalle sakinleri de destek veriyor.
Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangına ekipler müdahalede bulunuyor.
Sazlığın Yeşilhisar ilçesi Ovaçiftlik Mahallesi sınırlarındaki bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Geniş bir alana yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Ekiplere, mahalle sakinleri de destek veriyor.
Kuşların göç yolu güzergahında bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlıyor.