Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı

Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangında 200 dönüm alan zarar gördü.

Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında yer alan, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlayan milli parkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ile Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Arazinin balçık olması nedeniyle ekiplerin zorlandığı ve yaklaşık 15 saat süren çalışma sonucu söndürülen yangında 200 dönüm alanda zarar oluştu.