Kayseri'deki Silahlı Saldırıda 2 Şüpheli Tutuklandı

Kayseri'de silahlı saldırıda baba ve oğlunun yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Baba Z.Y. ile oğlu K.Y'nin tüfekle yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan C.K. (21), M.Y. (20) ve C.T'nin (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K. (21) ile M.Y. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, C.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Germir Mahallesi'nde dün evlerinin bahçesinde bulunan baba Z.Y. ile oğlu K.Y. silahlı saldırı sonucu yaralanmış, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırı sonrası kaçan şüpheliler C.K, M.Y. ve C.T'yi gizlendikleri yerde gözaltına almıştı.