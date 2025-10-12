Haberler

Kayseri'deki Silahlı Saldırıda 2 Şüpheli Tutuklandı

Kayseri'de baba ve oğlunun silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Saldırıdan sonra kaçan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Baba Z.Y. ile oğlu K.Y'nin tüfekle yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan C.K. (21), M.Y. (20) ve C.T'nin (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K. (21) ile M.Y. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, C.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Germir Mahallesi'nde dün evlerinin bahçesinde bulunan baba Z.Y. ile oğlu K.Y. silahlı saldırı sonucu yaralanmış, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırı sonrası kaçan şüpheliler C.K, M.Y. ve C.T'yi gizlendikleri yerde gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
