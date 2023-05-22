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Kayseri'deki silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Kayseri'deki silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Güncel Haberler

Kayseri'de iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi Kartınkuyu Caddesi'nde komşu olan A.İ. ile N.B. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda N.B. vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

N.B. ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli A.İ. ise gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Kayseri Güncel Haberler

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