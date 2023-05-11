Kayseri'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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Kayseri'de meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Kayseri'de meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
M.D. Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'ndaki iş yerinin önünde kimlikleri henüz belirlenemeyen bir grupla tartışmaya başladı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda M.D. vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
M.D. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel