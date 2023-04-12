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Kayseri'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kayseri'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Akbülbül Caddesi'ndeki bir binada C.T. ile O.P. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda O.P. vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı.

O.P.'nin evdeki arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Zanlı C.T'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, yaralı O.P. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Talas Güncel Haberler

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